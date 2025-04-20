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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة

الأرصاد يحذر من السيول وتدني الرؤية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من السيول وتدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران وريمة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي إب وتعز وغرب محافظتي صنعاء وذمار، ومناطق متفرقة من سهل تهامة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المحويت: 44ملم، حجة: 18.3، صعدة: 2.7، ريمة: 0.1ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظتي عمران وصنعاء.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب ونصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.








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