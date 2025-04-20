المؤتمرنت -

تحذير أممي من كارثة وشيكة في غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، منبهاً إلى خطر متزايد يحدق بسكان القطاع جراء تناقص المخزون الغذائي.



وأشار البرنامج التابع لـ"الأمم المتحدة" إلى أن "نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حالياً من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء".



ونبّه إلى ما وصفه بـ "الخطر المتزايد الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة".



ولفت البرنامج إلى أن "هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر"، مؤكداً أن غزة "بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي".



كما حذّر من "عواقب وخيمة" إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيراً إلى أن "المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون بالفعل ظروفًا إنسانية كارثية ونقصاً حادًا في جميع مقومات الحياة".