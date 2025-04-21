الإثنين, 21-أبريل-2025 الساعة: 01:47 ص - آخر تحديث: 01:38 ص (38: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أفادت وزارة الصحة والبيئة، بأن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي مساء أمس على سوق وحي فروة بمديرية شعوب

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على شعوب

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على شعوب
أفادت وزارة الصحة والبيئة، بأن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي مساء أمس على سوق وحي فروة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة ارتفع إلى 42 شهيدًا وجريحًا.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب في حصيلة غير نهائية.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف ما تزال تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام والعدد قابل للزيادة، مستنكرة استهداف العدو الأمريكي للمدنيين والأحياء السكينة والأعيان والمنشآت المدنية، في انتهاك سافر للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ بلباو
عربي ودولي: 4 شهداء بقصف إسرائيلي في غزة
رياضة: ليفربول يبصم على هبوط ليستر سيتي!
رياضة: أرسنال يؤجل تتويج ليفربول بـ"البريميرليغ"
فنون ومنوعات: قتلت صديقتها بـ30 طعنة!
أخبار: عامر: استهداف ميناء رأس عيسى جريمة حرب
عربي ودولي: صحة غزة: 44 شهيداً خلال 24 ساعة
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من السيول وتدني الرؤية
أخبار: شهيد و9 جرحى في العدوان على صنعاء
أخبار: عدوان جديد على مأرب وعمران
أخبار: العدو يكثف غاراته على العاصمة صنعاء
أخبار: 13 غارة عدوانية على ميناء ومطار الحديدة
عربي ودولي: المقاومة تقتل وتصيب 7 جنود صهاينة
عربي ودولي: فرار سجناء وسقوط ضحايا بهذه الدولة
فنون ومنوعات: كاميرا تفضح سائق حافلة
مجتمع مدني: استخدام "مايكروسوفت" بدورة في الجمارك
عربي ودولي: تدهور خطير في الوضع الإنساني بغزة
عربي ودولي: صهاينة يحرقون مزروعات فلسطينية
أخبار: تحذير من وزارة الزراعة والثروة السمكية
عربي ودولي: أبو عبيدة: فقدنا أثرَ أسيرٍ بسبب القصف
أخبار: إسقاط ثاني طائرة أمريكية في 24 ساعة
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة السماوي
أخبار: العدو يجدد غاراته على 3 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025