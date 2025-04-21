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المؤتمر نت - دان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى واستنكر بشدة الاعتداءات والانتهاكات

مؤتمر سقطرى يدين انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وتجار القات

المؤتمرنت -
مؤتمر سقطرى يدين انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وتجار القات
دان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى واستنكر بشدة الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والتي ارتكبتها سلطات مليشيات الإمارات في الجزيرة بحق تجار القات ومنازلهم ومحلاتهم التجارية .

واكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى في بيان تلقاه المؤتمرنت ان الاعتداءات التي طالت تجار القات تعد مخالفة واضحة لدستور الجمهورية اليمنية وتعديا صارخًا على الحقوق الشخصية والتجارية على التجار العاملين في تجارة بيع القات، الذي لا يمنع القانون بيعه أو يجرم تداوله .

وشدد ان تلك الاعتداءات بقدر ماهي انتهاك للقوانين وللحرية التي يكفلها دستور وقوانين البلاد لكل المواطنين بقدر ما تمثل مخالفة
لأخلاق وأعراف المجتمع القبلي السقطري الذي لا يعرف لغة القوة والعنف.

وحمل المؤتمر الشعبي العام المحافظ المعين من سلطات الاحتلال بسقطرى المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات التي تعرض لها أولئك المواطنين وتجار القات، بما في ذلك اقتيادهم على متن سفينة خارج سقطرى بعد مداهمة منازلهم ومحلاتهم التجارية، وإقلاق السكينة العامة، في مخالفة صريحة للقانون وكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والوطنية والدينية








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