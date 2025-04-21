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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أهدافاً عسكرية للعدو الصهيوني

صنعاء تستهدف عمق الكيان و"ترومان" و"فينسون"

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف عمق الكيان و"ترومان" و"فينسون"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أهدافاً عسكرية للعدو الصهيوني في منطقتي عسقلان وأم الرشراش المحتلتين، وحاملتي الطائرات الأمريكية "ترومان"، و"فينسون" والقطع التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنه انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفت أولاهما هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، بطائرة مسيرة نوع صماد1.

وذكر البيان أنه رداً على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة العاصمة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين.

وأفاد بأن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عملية نوعية أخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة.

وأكد البيان أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها الإسنادية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة وستواصل عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة القطع المعادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.








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