المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على شعوب

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن ارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة إلى 46 شهيدًا وجريحًا.



وأفادت وزارة الصحة في بيان، باستشهاد 12 مواطنًا وإصابة 34 آخرين إثر غارة للعدوان الأمريكي على سوق وحي فروه الشعبي بمديرية شعوب مساء أمس.



وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم العدو الأمريكي الإرهابي الذي يستهدف الأعيان المدنية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.