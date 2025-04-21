المؤتمرنت -

صنعاء.. إحالة 19 متهماً إلى النيابة

أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 19 متهماً الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة.



وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الهيئة بما تضمنه خطاب فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس، وتوجيهه للحكومة ببذل الجهود لخدمة المواطنين، والتأكيد بأن الجميع في معركة جهاد كل من خلال موقعه وفي إطار مسؤوليته.



وأكد المجلس تأييده الكامل لمضامين الخطاب دفاعاً عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحه العليا ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغاشم على الوطن، وموقف اليمن الثابت قيادة وشعباً في نصرة الشعب الفلسطيني كموقف مبدئي غير قابل للتراجع مهما صعد العدو من عدوانه.