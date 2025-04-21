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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 51 ألفاً و240 شهيداً و116 ألفاً و931 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51240

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 51240
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 51 ألفاً و240 شهيداً و116 ألفاً و931 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن عدد الشهداء والمصابين، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، بلغ 1864 شهيدا، و4890 مصابا، مشيرة إلى أن 39 شهيدا و62 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، استأنف عدوانه على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.








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