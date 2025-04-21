المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي آل العابلي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد حمود العابلي والشيخ مراد حمود العابلي، في وفاة والدتهم الفاضلة.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيدة وأفراد أسرتها وآل العابلي كافة في عزلة بني منصور بمديرية بعدان محافظة إب بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".