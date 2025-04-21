الثلاثاء, 22-أبريل-2025 الساعة: 01:06 ص - آخر تحديث: 12:32 ص (32: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد حمود العابلي والشيخ مراد حمود العابلي

الأمين العام المساعد يعزي آل العابلي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي آل العابلي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد حمود العابلي والشيخ مراد حمود العابلي، في وفاة والدتهم الفاضلة.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيدة وأفراد أسرتها وآل العابلي كافة في عزلة بني منصور بمديرية بعدان محافظة إب بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: مشروبات الطاقة.. قنابل منبهة!
مجتمع مدني: عود عقلك على السعادة!
فنون ومنوعات: زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد؟
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
رياضة: برشلونة في تحدٍ جديد أمام مايوركا
محافظات: إتلاف 4 أطنان مواد غذائية بالحديدة
أخبار: صنعاء تستهدف عمق الكيان و"ترومان" و"فينسون"
أخبار: مؤتمر سقطرى يدين انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وتجار القات
أخبار: عدوان أمريكي على صعدة وعمران
أخبار: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على شعوب
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ بلباو
عربي ودولي: تحذير أممي من كارثة وشيكة في غزة
أخبار: صنعاء.. 15 شهيداً وجريحاً في شعوب
عربي ودولي: 4 شهداء بقصف إسرائيلي في غزة
أخبار: العدو يجدد غاراته على صنعاء
رياضة: ليفربول يبصم على هبوط ليستر سيتي!
أخبار: العدو يعاود استهداف محافظتين
رياضة: أرسنال يؤجل تتويج ليفربول بـ"البريميرليغ"
فنون ومنوعات: قتلت صديقتها بـ30 طعنة!
أخبار: عامر: استهداف ميناء رأس عيسى جريمة حرب
عربي ودولي: صحة غزة: 44 شهيداً خلال 24 ساعة
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من السيول وتدني الرؤية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025