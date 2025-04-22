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المؤتمر نت - ألمانيا: تظاهرة تندد بالعدوان على اليمن

ألمانيا: تظاهرة نصرة لغزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي على اليمن

المؤتمرنت -
ألمانيا: تظاهرة نصرة لغزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي على اليمن
انطلقت أمس الاثنين، بمدينة هامبورغ الألمانية، مسيرة حاشدة بمشاركة أبناء الجاليتين اليمنية والفلسطينية وحشد كبير من النشطاء الألمان وممثلي بعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الألماني.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، وهتفوا بالتضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، كما ادانوا واستنكروا العدوان الأمريكي على اليمن في ظل تواطؤ أممي وتخاذل عربي واسلامي.

وطالب المتظاهرون إيقاف كل أشكال الدعم من حكوماتهم لإسرائيل ومن الشركات المصنعة للأسلحة التابعة لها؛ والتي تشارك في حرب الإبادة الجماعية في غزة، وتخدم توحش العدوان الإسرائيلي والامريكي في تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مضاعفة المأساة اليمنية.

وأدانوا كل أشكال الاستكبار الهيمنة والغطرسة في سياق تجاهل المعاناة الفلسطينية والمأساة اليمنية في تناف واضح مع الالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية على صعيد حماية المدنيين وملاحقة المجرمين والمشاركين في مجارز الحرب والإبادة الجماعية.









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