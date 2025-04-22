المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51266

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 51 ألفا و266 شهيدا و116 ألفا و991 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت مصادر طبية في بيان، بأن عدد الشهداء والمصابين، منذ استئناف العدو الصهيوني عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، بلغ 1890 شهيدا، و4950 مصابا، مشيرة إلى أن 26 شهيدا و60 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

