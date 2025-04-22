المؤتمرنت -

"أوتشا": غزة تشهد أسوأ وضع إنساني

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا" ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني، منذ بداية العدوان بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية.



وأشار لايركه خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن 50 يومًا مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول.



وأضاف "في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاهًا واضحًا نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب".

