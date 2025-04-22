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المؤتمر نت - سرقة حقيبة وزيرة داخلية أمريكا

سرقة حقيبة وزيرة داخلية أمريكا

المؤتمرنت -
سرقة حقيبة وزيرة داخلية أمريكا
تعرّضت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، لسرقة حقيبة يدها خلال عشاء عائلي في أحد مطاعم واشنطن مساء عيد الفصح، وفقا لمسؤولين وتقارير إعلامية أميركية نُشرت أمس الإثنين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدا ووثائق هوية ومفاتيح منزل وبطاقة دخول أمنية خاصة بالوزارة. وأضافت أن نويم كانت تحمل هذا المبلغ النقدي لاستخدامه في نزهات عائلية وشراء هدايا.

ووقعت الحادثة في مطعم برجر شهير كانت نويم تتناول فيه العشاء مع أقاربها. وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام، رجلا مقنعا يسرق الحقيبة ويغادر المطعم.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ظنت نويم في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء الحقيبة. وأكدت لقناة "إن بي سي نيوز" أن الحادثة قيد التحقيق.

وتُعد نويم (53 عاما) شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهجرة، والتي تتضمن خططا لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.*وكالات








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