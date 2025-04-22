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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وحارة نهاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة وغرب ذمار ومرتفعات سهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة والرياح معتدلة إلى نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب قد تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء صحوة حارة نهاراً حيث تتراوح درجات الحرارة بين 36 - 39 درجة مئوية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية ومرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية وخاصة الشرقية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.








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