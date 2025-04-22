المؤتمرنت -

600 ألف طفل مهددون بالشلل في غزة

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول تطعيم شلل الأطفال منذ 40 يوما، ما يهدد 602 ألف طفل بخطر الإصابة بشلل دائم وإعاقة مزمنة.



وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن منع إدخال التطعيمات يعيق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال.



وفي سبتمبر 2024 انطلقت الحملة الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بعد الإعلان في أغسطس/آب عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور.



وانتهت الحملة بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.



وفي نوفمبر 2024 انتهت المرحلة الثانية بتطعيم 556 ألفا و774 طفلا دون العاشرة في القطاع. بينما انطلقت الحملة الثالثة في فبراير الماضي وانتهت بتطعيم نحو 600 ألف طفل فلسطيني دون سن العاشرة.



وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، عن طريق الفم.



وشلل الأطفال واحد من الأمراض والأوبئة المعدية التي ظهرت بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.



وأشارت صحة غزة في البيان إلى أن أطفال قطاع غزة تتهددهم مضاعفات صحية خطِرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.



وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر في وجه المساعدات الإنسانية.