المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل أبو راس

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ وائل محمد محسن أبو راس والشيخ قحطان محمد أبو راس وكافة آل أبو راس، في استشهاد الدكتور عقبة وائل أبو راس.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،