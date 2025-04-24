المؤتمرنت -

صنعاء: توجيهات باتخاذ إجراءات لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية

زار فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.



وخلال الزيارة أوضح فخامة الرئيس، أن الزيارة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، تأتي لدعوة جماهير الشعب اليمني لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية.



وقال "إن الله تبارك وتعالى يقول (لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا)، أمر بمقاطعة كلمة كان يستخدمها اليهود، وهناك آيات كثيرة ملزمة كما جاء في قوله تعالى "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم".



وأكد الرئيس المشاط، أن المقاطعة ملزمة بنص القرآن الكريم، ووجه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.



كما وجه بعمل مهلة ثلاثة أشهر من اليوم، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري.



ودعا الرئيس المشاط، جماهير الشعب اليمني إلى مقاطعة من لا يقاطع البضائع الأمريكية، الصهيونية، متوعدا باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف القرار ولا يقاطع هذه البضائع.



وأضاف "الموضوع في المرحلة الأولى قد يبقى رهن ثقافة وقناعات الناس، لكنها في الأخير ستحرق".



ووجه حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.



رافقه خلال الزيارة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى الفريق أول علي القيسي.

