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أخبار
المؤتمر نت - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام، "تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة

أبو عبيدة: مقاتلونا جاهزون للمواجهة

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: مقاتلونا جاهزون للمواجهة
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام، "تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة"، في العقد القتالية والكمائن الدفاعية وجاهزون للمواجهة.

وأوضح أبو عبيدة في منشورات عبر حسابه الرسمي بمنصة تليغرام: "لا زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

وأضاف: "بطولات مجاهدينا في الميدان، من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها".

وكانت كتائب القسام، قد كشفت عن قنصها 4 من جنود الاحتلال، في كمين نصبته لقوة في بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي اعترف الاحتلال بمقتل سائق دبابة على إثره.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنه استكمالا لكمين "كسر السيف تمكن مجاهدو القسام أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل، وجريح على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة".








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