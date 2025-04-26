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أخبار
المؤتمر نت - عاود العدو الأمريكي، اليوم، شن سلسلة غارات على محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والمحويت ومأرب

28 غارة عدوانية على 5 محافظات

المؤتمرنت -
28 غارة عدوانية على 5 محافظات
عاود العدو الأمريكي، اليوم، شن سلسلة غارات على محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والمحويت ومأرب.

وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف بـ5 غارات مديرية نهم، وغارة مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وذكرت المصادر أن العدو شن 4 غارات على منطقة طخية في مديرية مجز، وغارة استهدفت منزل مواطن في مناطق البدو الرحل شرق مديرية سحار بصعدة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة مواطن.

وأشارت إلى أن العدو الأمريكي عاود شن 6 غارات على مديرية باجل و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة، و7 غارات على مديرية مدغل بمأرب، وغارة على مديرية الطويلة بالمحويت.








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