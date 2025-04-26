المؤتمرنت -

حماس: لن نقبل باتفاقيات "جزئية"

أكدت حركة حماس أنّها لن تقبل أيّ "اتفاقيات جزئية" مع العدو الإسرائيلي.



وشدّد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، على أنّ الحركة تصر "على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية".



وأشار مرداوي إلى أنّ "المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكلٍ كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع".



وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بشن عملية عسكرية واسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس".



ويوم أمس، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّ مخزونه الغذائي في غزة نفد بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع.