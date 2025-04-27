المؤتمرنت -

برشلونة بطلاً لكأس ملك إسبانيا

توج برشلونة بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3- 2 في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي جرت مساء السبت، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).



سجل بيدرو جونزاليس لوبيز وفيران توريس والفرنسي جيوليس كوندي في الدقائق (28، 84، 116) أهداف برشلونة، والفرنسيان كيليان مبابي وأوريلين تشواميني في الدقيقتين (70، 77) هدفي ريال مدريد.



وبهذا الفوز، واصل برشلونة تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم، حيث سبق أن فاز عليه برباعية نظيفة في الدوري على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في أكتوبر الماضي، قبل أن يكرر السيناريو ذاته في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر المحلية (5- 2) في مدينة جدة السعودية.



واللقب هو الثاني والثلاثين لبرشلونة في المسابقة، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب مقابل 24 لقبا لأتلتيك بيلباو و20 لقبا لريال مدريد و10 ألقاب لأتلتيكو مدريد و8 ألقاب لفالنسيا.



كما يعد اللقب هو الثاني لبرشلونة على حساب ريال مدريد هذا الموسم بعد الفوز بلقب الكأس السوبر المحلية، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق رباعية تاريخية بعدما تأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذلك تصدره للدوري الإسباني "الليغا" برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد بالذات.



واستحق برشلونة اللقب عن جدارة بعدما بلغ إلى نهائي المسابقة بعد فوزه السهل على ريال بيتيس (5- 1) وفالنسيا (5- صفر) في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن يقصي أتلتيكو مدريد بإجمالي المباراتين (5- 4).



ويعد هذا النهائي هو الأول الذي يخوضه برشلونة منذ عام 2021، عندما ظفر باللقب للمرة الـ31 القياسية في تاريخه بتغلبه على أتلتيك بلباو الذي يحتل المركز الثاني في عدد الألقاب برصيد 24 لقبا.