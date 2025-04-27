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أخبار
المؤتمر نت - "أونروا": نفاد أمداداتنا من الطحين بغزة

"أونروا": نفاد أمداداتنا من الطحين في غزة

المؤتمرنت -
"أونروا": نفاد أمداداتنا من الطحين في غزة
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 أبريل عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأوضحت الأونروا أن لديها "حوالي 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة"، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس الماضي، حين أغلق الكيان الصهيوني معابر كرم أبو سالم، وزيكيم، وبيت حانون.

وشددت المنظمة على أنه "يجب رفع الحصار" الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات.








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