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أخبار
المؤتمر نت - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية لا تستطيع تقديم أي شيء لأهالي قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات

مسؤول أممي: لم يبق شيء لنقدمه في غزة

المؤتمرنت -
مسؤول أممي: لم يبق شيء لنقدمه في غزة
قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لم يكشف عن اسمه لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد، إن المنظمة الدولية لا تستطيع تقديم أي شيء لأهالي قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات، محذرًا من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأممي قوله "لم يبق شيء لنقدمه في غزة وبمجرد نفاد الإمدادات الأخيرة سيتعين إغلاق المطابخ".

وأشار إلى أن "سكان غزة لا يزالون صامدين لكننا تعلمنا من أزمات سابقة أن الأمور تتدهور بسرعة".

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة منذ مطلع مارس الماضي ومنع إدخال أي مساعدات أو مواد إغاثية إليه، رغم استمرار تفشي المجاعة بين الأهالي.








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