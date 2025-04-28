المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب وسقطرى وغرب محافظات صعدة، عمران وصنعاء.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى من 36 إلى 40 درجة مئوية، ومن 33 إلى 36 درجة مئوية في المحافظات الساحلية الغربية والجنوبية.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن الأجواء الحارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية.



ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.