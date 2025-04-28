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المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين الافارقة

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة .



واكدت الامانة العامة أن هذه المجزرة ستضاف إلى قائمة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني مستهدفاً المساكن والاعيان والمنشئات المدنية، في خرق واضح لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.



واعتبرت أن استهداف مركز الإيواء الذي يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وراح ضحيتها أكثر من 125 شهيدا وجريحاً يُعد جريمة حرب متعمدة ومكتملة الأركان.



وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر الى ان أمريكا لم تكتف بقتل المواطنين اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في اليمن، بل امتد إجرامها الآثم لاستهداف المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن بحثاً عن الأمان والاستقرار.



وحمل البيان العدوان الامريكي المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استهداف المدنيين والأعيان المدنية الذي يكشف حالة التخبط والإفلاس والفشل الأمريكي.



ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية إزاء تلك الجرائم والعمل على وقف العدوان الأمريكي على اليمن فوراً، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وإدانة انتهاك أمريكا لاتفاقيات جنيف في حماية للمدنيين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.