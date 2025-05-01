المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي أحمد الملصي بوفاة والده

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالله محمد الملصي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام في البرقية التي بعث بها إلى الدكتور أحمد عبدالله محمد الملصي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس فرع المؤتمر بجامعة صنعاء وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل الملصي في مديرية سنحان محافظة صنعاء، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد أمين عام المؤتمر، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، حيث كان من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن وضد العدوان، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،