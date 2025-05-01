المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة بغزة الى 52,418

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و718 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و118 ألفا و91 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 18 شهيدا، و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، منوهة إلى أن حصيلة الاعتداءات المتواصلة منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت حتى الآن ألفين و326 شهيدا، و6 آلاف و50 مصابا.



ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.