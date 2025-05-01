المؤتمرنت -

مركز حقوقي: معدلات البطالة بغزة تجاوزت 80%

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ان عمال غزة عانوا لسنوات طويلة من الحصار والقيود الصهيونية والتنكر لأبسط حقوقهم.



وقال المركز في تصريحات صحفية له: "قبل حرب الإبادة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي أن معدل البطالة في غزة وصل إلى 45.1% مقارنة بـ 12.9% في الضفة".



وأضاف: "كان من الملاحظ أن البطالة تتفشى بصورة مُقلقة بين حاملي الشهادات الجامعية وذوي الدبلوم".

وتابع المركز: "بلغت حينها نسبة بطالة الخريجين في الفئة العمرية 19–29 عامًا في غزة 73%".



وأردف: "تقارير منظمة العمل الدولية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول أشهر الحرب تشير إلى أن معدلات البطالة في غزة ارتفع إلى أكثر من 80% بحلول نهاية ".2024.



وقال المركز: "أربعة من كل خمسة أفراد في سن العمل باتوا بلا مورد رزق، موضحاً أنه "سجل المعدل العام للبطالة في الضفة بعد الحرب نحو 35%".



وأضاف: "الحرب دمرت نحو 90% من المساكن والبنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في القطاع". ونوه المركز إلى أنه منع العدو العمال من الوصول إلى الأراضي الزراعية والصيد في البحر.

