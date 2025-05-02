المؤتمرنت -

استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.



وأشارت إلى أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظمة الاعتراضية في التصدي له.



وحيت القوات المسلحة المجاهدين في غزة وعملياتهم المستمرة ضد العدو الإسرائيلي، مؤكدة أنها معهم بكل قدراتها وإمكاناتها وأن عملياتها الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.