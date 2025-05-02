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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة

بـ"ضربة ثانية".. صنعاء تباغت إسرائيل

المؤتمرنت -
بـ"ضربة ثانية".. صنعاء تباغت إسرائيل
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع خلال المسيرة المليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات.. مؤكدا أن الصاروخ وصل إلى هدفه وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ.

وأهاب البيان بكافة الشعوب العربية والإسلامية تأدية واجباتها الإنسانية والأخلاقية والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملياتها الاسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهتي البحرين الأحمر والعربي.

كما أكد أن العدوان الأمريكي فشل في كسر هذا الحصار الذي سيستمر حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.








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