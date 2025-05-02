المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل المجاهد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور/ عبدالله محمد المجاهد، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس الشورى، رئيس جامعة ذمار الاسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد الدكتور بشار عبدالله محمد المجاهد واخوانه الدكتور بسام والمهندس أمجد، والى شقيق الفقيد أحمد محمد المجاهد، وافراد الاسرة، وكافة آل المجاهد، عبر رئيس المؤتمر باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان



"إنا لله وإنا اليه راجعون"