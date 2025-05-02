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المؤتمر نت - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من مواجهة أطفال غزة خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي

أطفال غزة يواجهون خطر الجوع والمرض والموت

المؤتمرنت -
أطفال غزة يواجهون خطر الجوع والمرض والموت
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من مواجهة أطفال غزة خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع، مشددة على عدم وجود مبررات لهذه الممارسات.

وجددت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، في تقرير سلط الضوء وضع الأطفال في القطاع بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مطالبتها برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية وحماية الأطفال.

وقالت "على مدى شهرين واجه أطفال قطاع غزة قصفًا متواصلًا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة"، مشددة على أنه مع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهن الأطفال خطرًا متزايدًا من الجوع والمرض والموت، "ولا شيء يبرر ذلك".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على غزة في الثامن عشر من مارس الماضي بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وخرق بنود وقف إطلاق النار، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.








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