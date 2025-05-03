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المؤتمر نت - نعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد – عضو مجلس الشورى – عضو

شوروية المؤتمر تنعي رحيل الاكاديمي المجاهد

المؤتمرنت -
شوروية المؤتمر تنعي رحيل الاكاديمي المجاهد
نعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد – عضو مجلس الشورى – عضو الهيئة الشوروية بالمؤتمر الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في المجال التنموي والاكاديمي .


واشارت شوروية المؤتمر - في بيان صادر عنها- الى عدد من مناقب الفقيد، وتفانيه في اداء مهامه، واسهاماته البحثية والعلمية والاكاديمية، منوهة كذلك الى مواقفه الوطنية ومناصرته للقضية الفلسطينية

(المؤتمرنت) ينشرفيما يلي نص البيان:


بسم الله الرحمن الرحيم القائل: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) • صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت الهيئة الشوروية بالمؤتمر الشعبي العام نبأ وفاة الدكتور المناضل الوطني عبدالله محمد المجاهد ، عضو مجلس الشورى، عضو الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ75 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع في المجال الأكاديمي والتنموي.

لقد كان الفقيد رحمه الله نموذجاً في الإخلاص والتفاني في تأدية المهام والأعمال التي أُسندت إليه خلال فترة عمله السابق رئيساً لجامعة ذمار وعميدا لكلية الزراعة بجامعة صنعاء، وعمل على إنشاء العديد من الأبحاث الزراعية وتطوير كلية الزراعة بجامعة صنعاء والمشاركة في إنشاء مزرعة كلية الزراعة التعليمية، وتطوير جامعة ذمار، إضافة إلى مواقفه المناهضة للعدوان ومناصرة القضية الفلسطينية وحل القضايا الاجتماعية من خلال آخر عمل له عضواً في لجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى.

إن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وهي تنعي الفقيد الراحل الدكتور عبدالله محمد المجاهد، تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى نجل الفقيد بشار عبدالله المجاهد وجميع أفراد أسرته وآل المجاهد كافة بمحافظة ذمار في هذا المصاب.

راجيةً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون...

صادر عن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام
4ذو القعدة 1446 هـ الموافق 2 مايو 2025م








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