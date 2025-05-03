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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء

الشريف يعزي بوفاة الشيخ القاعدي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ القاعدي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / احمد محمد القاعدي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ محمد أحمد القاعدي، مسئول الفكر والثقافة بفرع المؤتمر في الشاهل، عضو قيادة الفرع، عضو اللجنة الدائمة المحلية، واخوانه، وكافة آل القاعدي بمديرية الشاهل محافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.


وأشار الشريف الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وتعزيز العمل المحلي.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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