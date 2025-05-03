المؤتمرنت -

احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة على المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناَ على كلٍ من صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، سهل تهامة وأرخبيل سقطرى.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وغرب الجوف والسواحل الشرقية.



وبلغت كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت: 1.5ملم، إب: 1.4، حجة: 0.6، ريمة: 1.5، الكود- أبين: 0.1، صرفيت - المهرة: 0.1ملم.



وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات تعز، عمران، ذمار، صنعاء ومرتفعات سهل تهامة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الصواعق الرعدية ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية منها.



كما حذر سائقي المركبات من التدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وخاصة على الطرقات الجبلية.