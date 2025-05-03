المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 52495

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 52 ألفاً و495 شهيداً، و118 ألفاً و366 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشار التقرير إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 77 شهيدا منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال 48 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.