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المؤتمر نت - عامر وشيبان يلتقيان بعثة "أطباء بلا حدود"

عامر وشيبان يلتقيان بعثة "أطباء بلا حدود"

المؤتمرنت -
عامر وشيبان يلتقيان بعثة "أطباء بلا حدود"
التقى وزيرا الخارجية والمغتربين جمال عامر، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، اليوم رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية إيلاريا راسلو.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، دعم حكومة التغيير والبناء لبرامج وأنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، وتهيئة المناخ المناسب وإزالة أية عوائق قد تواجه عمل المنظمة التي تقوم بدور إنساني في ظل تزايد تداعيات العدوان الأمريكي.

بدوره أشاد وزير الصحة، بمستوى التعاون بين وزارة الصحة والبيئة ومنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في دعم المستشفيات والمراكز الصحية.

من جهتها أوضحت رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية راسلو، أن المنظمة مستمرة ومتواجدة في اليمن لتقديم الدعم الإنساني في المجال الصحي.








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