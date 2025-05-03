المؤتمرنت -

استشهاد طفلة في غزة بسبب المجاعة

استشهدت طفلة، اليوم، بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى نحو 54.



وقالت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية إنّ "الطفلة جنان صالح السكافي توفيت في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع".



وأشارت إلى أنّ "نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوماً".



وحذّرت اليونيسف من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعاني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.



وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» أنّ عقول أطفال قطاع غزة وأجسادهم «تتحطم» حيث يعاني مليونا شخص من الجوع.



وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم، إنّ الوضع في قطاع غزة «كارثي»، مشيراً إلى أنّ مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع» بفعل الحصار الإسرائيلي.