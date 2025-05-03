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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الأمين العام المساعد يواسي آل المغلس

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل المغلس
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج سلطان عبدالحق المغلس، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الاستاذ الدكتور/ عبدالقادر المغلس، عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل المغلس، بعزلة قدس مديرية المواسط محافظة تعز، عبر الشيخ جابر الوهباني باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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