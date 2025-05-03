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المؤتمر نت - دعت لجنة اعتصام مديرية حصوين بمحافظة المهرة إلى اليقظة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف المحافظة

لجنة اعتصام المهرة تدعو إلى اليقظة

المؤتمرنت -
لجنة اعتصام المهرة تدعو إلى اليقظة
دعت لجنة اعتصام مديرية حصوين بمحافظة المهرة إلى اليقظة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع بالمديرية، ضم أعضاء اللجنة المكلفة من لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة ولجنة الاعتصام السلمي في مديرية حصوين، كُرس لمناقشة آلية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة تلك التحديات، وكذا مسارات العمل والأنشطة والبرامج التي تخدّم مصلحة أبناء المحافظة.

وفي الاجتماع استعرض رئيس لجنة الاعتصام السلمي في مديرية حصوين علي سعدوت، الأوضاع المعيشية السيئة التي تمر بها المحافظة في ظل غياب الخدمات نتيجة الحصار الممنهج من قبل تحالف العدوان.

وأشار إلى أهمية دور لجنة الاعتصام السلمي بقيادة الشيخ علي سالم الحريزي في مواجهة مثل هذه السياسات الدخيلة على المجتمع المهري، والحد منها، مؤكدًا أن لجنة الاعتصام السلمي في المديرية ستتخذ الإجراءات التي تخدّم لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة وتسهم في تطوير عملها.

بدوره شدّد نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المديرية هزاع عليان، على ضرورة تكاتف جهود الجميع، وتعزيز دور لجنة الاعتصام لضمان استمرار سير العمل بالطريقة السليمة والمجدية، وإفشال مخططات القوى الخارجية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار محافظة المهرة.

وحث على التفاعل الإيجابي مع كافة أطياف المجتمع من خلال نشر الوعي المجتمعي والإرشاد والتحذير من التدخلات الخارجية.

فيما أكد رئيسا الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة سعيد عفري، ولجنة الاعتصام السلمي بمديريتي سيحوت والمسيلة سالم الزويدي، أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات لتعزيز الجهود الهادفة للتصدي لخطط التحالف ومساعيه لملشنة المحافظة وتحويلها إلى بؤرة للصراعات.








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