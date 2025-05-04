الأحد, 04-مايو-2025 الساعة: 08:17 م - آخر تحديث: 08:05 م (05: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة

مجيديع يواسي آل القديمي

المؤتمرنت -
مجيديع يواسي آل القديمي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الاستاذ / حسين حسين صالح القديمي، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد على حسين حسين القديمي، وإخوانه، وكافة آل القديمي في ثوبان، الدائرة 201 مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
علوم وتقنية: (لقاح خارق) يعالج 15 نوعاً من السرطان
عربي ودولي: 52535 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: أمطار غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنين
رياضة: برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد
رياضة: نابولي يعبر ليتشي ويتشبث بالصدارة
فنون ومنوعات: إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة
رياضة: بورنموث يفاجئ أرسنال على ملعبه
أخبار: انتشال جثمانَيْ طفلتين غرقاً في سيول صنعاء
أخبار: لجنة اعتصام المهرة تدعو إلى اليقظة
رياضة: الأهلي السعودي يتوج بدوري أبطال آسيا
عربي ودولي: ألبانيزي يحسم انتخابات أستراليا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المغلس
رياضة: لايبزيغ يحرم البايرن من الاحتفال المبكر
أخبار: استشهاد طفلة في غزة بسبب المجاعة
رياضة: أستون فيلا ينعش حظوظه الأوروبية
عربي ودولي: 362 عملاً مقاوماً في الضفة خلال إبريل
عربي ودولي: المجاعة تتفشى بمستويات كارثية في غزة
فنون ومنوعات: ديك يُشعل نزاعاً قانونياً بهذه الدولة
رياضة: أتلتيكو يسقط في فخ التعادل أمام ألافيس
اقتصاد: الدولار يفاقم خسائره الأسبوعية
أخبار: غارات جديدة تستهدف مأرب والحديدة
عربي ودولي: تظاهرات بعواصم أوروبية تضامناً مع غزة
أخبار: عامر وشيبان يلتقيان بعثة "أطباء بلا حدود"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025