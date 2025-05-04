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المؤتمر نت - حذرت منظمة الصحة العالمية من التدهور الخطير في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع

تحذير أممي: الوضع الصحي في غزة كارثي

المؤتمرنت -
تحذير أممي: الوضع الصحي في غزة كارثي
حذرت منظمة الصحة العالمية من التدهور الخطير في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ قرابة شهرين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة الأممية في تصريحات اليوم، إن "الوضع الصحي في غزة كارثي، ونحن قريبون جدا من الهاوية"، مشيرة إلى أن المخاطر الصحية التي يواجهها السكان تتفاقم يوما بعد يوم، نتيجة نقص الإمدادات الأساسية.

وأكدت أن الفلسطينيين في غزة محرومون من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، فضلا عن تعذر الحصول على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفى، بسبب استهداف العديد منها.

ولفتت هاريس إلى أن الأطباء والممرضين يعانون من نقص جميع المستلزمات الضرورية لمساعدة الجرحى، مضيفة أن العاملين في القطاع الصحي يفتقرون إلى أكياس الدم، ووحدات الحقن الوريدي، وأعواد القطن لتنظيف الجروح، والمضادات الحيوية لحماية الناس من العدوى.

وبينت أنه يوجد حاليا في غزة 21 مستشفى، و4 مستشفيات ميدانية، إلا أن أيا منها لا يمتلك القدرة الكافية من الأسرة لتلبية الاحتياجات، موضحة بأن المستشفيات لهذا السبب غالبا ما تضطر لإرسال المرضى إلى منازلهم بسرعة، قبل أن يتعافوا تماما بهدف استقبال مرضى جدد.

وتابعت هاريس قائلة:" هذا يعني أن العاملين في قطاع الصحة محرومون من كل شيء. نحن قريبون جدا من الهاوية، ولهذا هناك خطر كبير".








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