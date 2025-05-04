المؤتمرنت -

صنعاء تحذر واشنطن: قد أُعذر من أنذر

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من إمعان الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على الجمهورية اليمنية.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن استمرار أمريكا في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيدفع اليمن للدخول في خيارات تصعيدية عسكرية مؤثرة جداً على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب، وقد أعذر من أنذر.



وجددّت التأكيد على أن العدوان الأمريكي يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.



ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن، هو امتداد للعدوان المستمر عليها الذي اُعلن من واشنطن في ٢٦ مارس 2015م.



كما أكدت وزارة الخارجية أن العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن لن يثنيه عن موقفه الديني والأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة والذي سيستمر حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض من جانب الكيان الصهيوني.



وجددّت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.