الأحد, 04-مايو-2025 الساعة: 10:20 م - آخر تحديث: 10:03 م (03: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تحذر واشنطن: قد أُعذر من أنذر

صنعاء تحذر واشنطن: قد أُعذر من أنذر

المؤتمرنت -
صنعاء تحذر واشنطن: قد أُعذر من أنذر
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من إمعان الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على الجمهورية اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن استمرار أمريكا في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيدفع اليمن للدخول في خيارات تصعيدية عسكرية مؤثرة جداً على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب، وقد أعذر من أنذر.

وجددّت التأكيد على أن العدوان الأمريكي يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن، هو امتداد للعدوان المستمر عليها الذي اُعلن من واشنطن في ٢٦ مارس 2015م.

كما أكدت وزارة الخارجية أن العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن لن يثنيه عن موقفه الديني والأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة والذي سيستمر حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض من جانب الكيان الصهيوني.

وجددّت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية
رياضة: بايرن يتوج بطلاً للدوري الألماني
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
علوم وتقنية: (لقاح خارق) يعالج 15 نوعاً من السرطان
أخبار: الأونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق الخيال
أخبار: باليستي يمني يضرب مطار "بن غوريون"
أخبار: 40 غارة عدوانية تستهدف 4 محافظات
عربي ودولي: 52535 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: أمطار غزيرة.. وتحذير مهم للمواطنين
رياضة: برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد
رياضة: نابولي يعبر ليتشي ويتشبث بالصدارة
فنون ومنوعات: إحالة راندا البحيري إلى المحاكمة
رياضة: بورنموث يفاجئ أرسنال على ملعبه
أخبار: انتشال جثمانَيْ طفلتين غرقاً في سيول صنعاء
أخبار: لجنة اعتصام المهرة تدعو إلى اليقظة
رياضة: الأهلي السعودي يتوج بدوري أبطال آسيا
عربي ودولي: ألبانيزي يحسم انتخابات أستراليا
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المغلس
رياضة: لايبزيغ يحرم البايرن من الاحتفال المبكر
أخبار: استشهاد طفلة في غزة بسبب المجاعة
رياضة: أستون فيلا ينعش حظوظه الأوروبية
عربي ودولي: 362 عملاً مقاوماً في الضفة خلال إبريل
عربي ودولي: المجاعة تتفشى بمستويات كارثية في غزة
فنون ومنوعات: ديك يُشعل نزاعاً قانونياً بهذه الدولة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025