المؤتمرنت -

لجنة اعتصام المهرة تناقش تداعيات التدهور الاقتصادي

ناقشت لجنة اعتصام مديرية قشن بمحافظة المهرة في اجتماعها برئاسة رئيس الدائرة السياسية في لجنة اعتصام المحافظة سعيد عفري، تداعيات الأوضاع الخدمية المتردية والتدهور الاقتصادي وتأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين.



واستعرض الاجتماع بحضور عضو اللجنة المكلفة من قبل لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة سالم الزويدي، ورئيس لجنة اعتصام مديرية قشن عيسى الجدحي، ونائبه عمر الجدحي، أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، ومنها استمرار انقطاعات الكهرباء، وتراجع الخدمات الأساسية، والانهيار المستمر للعملة الوطنية الذي فاقم من المعاناة الإنسانية.



وأكد المجتمعون أن صمت الجهات الرسمية في المحافظة تجاه هذه الأزمات لم يعد مقبولاً، وعلى السلطات المحلية والحكومة تحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية لتخفيف المعاناة عن المواطنين.



وشددوا على ضرورة توحيد الجهود المجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمطالبة الجهات المعنية بالتحرك الجاد، محذرين من أن استمرار التدهور دون حلول سيؤدي إلى انفجار شعبي واسع.



ونددوا بالتدخلات الخارجية، وما يجرى حاليا من عسكرة المديرية وزرع الفتن بين المجتمع المهري، محملين التحالف السعودي الإماراتي كامل المسؤولية في افتعال أزمات متلاحقة تستهدف المهرة في مختلف المجالات.



وأقر الاجتماع عددا من التوصيات ورفعها إلى قيادة لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة كبرنامج عمل لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تهدد استقرار وأمن المديرية والمحافظة بشكل عام.