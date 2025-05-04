المؤتمرنت -

اليمن يفرض حصاراً جوياً شاملاً على إسرائيل

أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنية، أنَّها ستعملُ على فرضِ حصارٍ جويٍّ شاملٍ على العدوِّ الإسرائيليِّ من خلالِ تكرارِ استهدافِ المطاراتِ وعلى رأسِها مطارُ اللد المسمى إسرائيلياً مطارُ "بن غوريون".



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنه مساء اليوم، أن فرض الحصار الجوي الشامل، يأتي رداً على التصعيدِ الإسرائيليِّ بقرارِ توسيعِ العملياتِ العدوانيةِ على غزةَ.



وأهابت بكافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ أخذَ ما وردَ في هذا البيانِ بعينِ الاعتبارِ منذُ ساعةِ إعلانِه ونشرهِ وإلغاءَ كافةِ رحلاتِها إلى مطاراتِ العدوِّ المجرمِ حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعملائِها.



وأكدت القوات المسلحة، أن اليمنَ العزيزَ الحرَّ المستقلَّ لن يقبلَ باستمرارِ حالةِ الاستباحةِ التي يحاولُ العدوُّ فرضَها من خلالِ استهدافِ البلدانِ العربيةِ كلبنانَ وسوريَّا، مؤكدًا أنَّ الأمةَ لن تخشى المواجهةَ وسترفضُ الخضوعَ والخنوعَ.