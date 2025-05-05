المؤتمرنت -

8 غارات على 3 محافظات .. إصابة 15 مواطنا في صنعاء

شن العدوان الأمريكي فجر اليوم الاثنين 8 غارات متتالية على محافظات مأرب والجوف وصعدة



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني توضيحه أن العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية رغوان بمأرب، كما عاود استهداف مديرية خب والشعف في الجوف بثلاث غارات.

وشن طيران العدوان 3 غارات على محافظة صعدة

وفي سياق متصل بجرائم العدوان الامريكي كشفت وزارة الصحة والبيئة، إصابة 16 مواطناً جراء العدوان الأمريكي على أمانة العاصمة صنعاء.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين إصابة 15 مواطناً جراء غارتين شنهما العدوان الأمريكي مساء أمس على شارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب، وإصابة مواطن آخر في شارع المطار بمديرية بني الحارث.



وأوضحت أن استهداف العدوان الأمريكي للمدنيين انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.