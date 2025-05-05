المؤتمرنت -

وزير النفط : الوضع التمويني للمشتقات النفطية جيد

ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مع وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، الآثار المترتبة على تدمير المنشآت النفطية في مينائي الحديدة ورأس عيسى النفطي من قبل العدو الأمريكي الإسرائيلي، وقيامه بمنع وصول سفن المشتقات إلى الحديدة.



وجرى استعراض خطة الوزارة لمواجهة تداعيات ذلك على السوق المحلي والإدارة الرشيدة للكميات التي تم إدخالها قبيل استهداف المنشآت النفطية وضمان تغطيتها لاحتياجات المواطنين أطول فترة.



حيث أوضح وزير النفط أن الوضع التمويني للمشتقات النفطية جيد كنتاج للإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها.. مؤكدا أهمية التحلي بالوعي من قبل المواطنين في ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة.



وقد حمل رئيس مجلس الوزراء العدو الأمريكي الصهيوني كامل المسئولية الناتجة عن عدوانه الإجرامي الذي استهدف منشآت حيوية تمس مصلحة جميع أبناء الشعب اليمني.



وأكد أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها العدو الأمريكي على شعبنا اليمني وسيواجه منع وصول المشتقات بالخطوات العملية المناسبة.

(سبأ)



