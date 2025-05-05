المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل الذاري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ / زيد محمد يحيى الذاي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد محمد وعلي زيد محمد الذاري، وافراد الاسرة، وكافة آل الذاري، عبر رئيس المؤتمر باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان



"إنا لله وإنا اليه راجعون"