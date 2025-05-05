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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و567 شهيدا، و118 ألفاً و610 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و567 شهيدا، و118 ألفاً و610 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2459 شهيدا و6569 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم تسعة شهداء تم انتشالهم، و119 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.








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