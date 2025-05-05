الإثنين, 05-مايو-2025 الساعة: 09:41 م - آخر تحديث: 09:31 م (31: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر رسائل شكوى موجهة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025 والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس

رسالة من وزير الخارجية إلى مجلس الأمن

المؤتمرنت -
رسالة من وزير الخارجية إلى مجلس الأمن
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر رسائل شكوى موجهة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025 والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تتضمن الرسائل الإحاطة بالتطور الخطير والمقلق للأعمال والغارات الجوية العدوانية الأمريكية التي استهدفت بشكل متعّمد ميناء رأس عيسى بسبع غارات جوية بتاريخ 2 مايو 2025 وغارتين بتاريخ 3 مايو 2025، والذي يُعد شريانًا أساسيا لاستقبال شحنات المشتقات النفطية وغاز الطبخ المنزلي التي تعتمد عليها الجمهورية اليمنية بشكل كبير لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشارت الرسائل إلى أن العدوان الأمريكي، يعمد لمنع تفريغ السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، ما أدى هذا الهجوم بالفعل إلى تعطيل عمليات الميناء وتوقف تفريغ الشحنات النفطية، ما ينذر بأزمة وقود وشيكة ستكون لها عواقب وخيمة على حياة المدنيين.

وأكد الوزير عامر أن الجمهورية اليمنية تعتمد بشكل كبير على واردات المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الطاقة التي تزود المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية بالكهرباء، بما في ذلك محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.

كما أكدت الرسائل أن تلك المشتقات ضرورية لتشغيل وسائل النقل التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية وفي الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى، وبالتالي، فإن منع وصول هذه المشتقات سيؤدي حتمًا إلى شلل تام في حركة التنقل وتعطيل محطات توليد الطاقة ومحطات المياه، ما سيحرم السكان المدنيين من الضروريات الأساسية للحياة، والأكثر خطورة هو أن توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث سيتعذر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والجرحى.

وتطرق وزير الخارجية في رسالته إلى أن العدوان الأمريكي بمثابة عدوان سافر وانتهاك خطير للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحذّر من أن استمرار العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الخدمات الأساسية والسكان المدنيين وبالأخص في المجالات النقل وتوليد الطاقة وإمدادات المياه والقدرة التشغيلية للمستشفيات والمرافق الصحية وعلى عمل شبكات الاتصالات وتوزيع الغذاء وغيرها من الخدمات الحيوية.

وأفاد الوزير عامر بأن أكثر الفئات المتضررة من إصرار العدوان الأمريكي على استهداف ميناء رأس عيسى ومنع السفن المحملة بالمشتقات النفطية وغاز الطبخ المنزلي، ستكون الفئات الضعيفة من السكان، مثل كبار السن والأطفال والمرضى وذوي الإعاقة، وسيؤدي إلى حدوث تدهور سريع في الأوضاع الإنسانية وانتشار المعاناة والوفيات، فالهجوم على البنية التحتية للطاقة يمكن أن يعطل حياة المدنيين بشدة.

وجدد مطالبة الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة بالإدانة القوية للعدوان الذي ارتكبته أمريكا ضد الجمهورية اليمنية والاستهداف المتعمد للميناء النفطي رأس عيسى.

كما طالب وزير الخارجية أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن استهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في العدوان الأمريكي وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من غزة
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
أخبار: وزير النفط: الوضع التمويني للمشتقات جيد
أخبار: 8 غارات على 3 محافظات.. إصابة 15 مواطنا في صنعاء
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
أخبار: مجلس النواب يحذر العدوان وداعميه وأذياله في المنطقة
أخبار: العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء
أخبار: الجوبي يحذّر من "أيام عجاف" في اليمن
أخبار: اليمن يفرض حصاراً جوياً على إسرائيل
محافظات: العدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء
أخبار: عدوان أمريكي جديد يستهدف الحديدة
رياضة: تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية
رياضة: بايرن يتوج بطلاً للدوري الألماني
أخبار: شركة النفط: الوضع التمويني للمشتقات مستقر
أخبار: لجنة اعتصام المهرة تناقش التدهور الاقتصادي
أخبار: صنعاء تحذر واشنطن: قد أُعذر من أنذر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: تحذير أممي: الوضع الصحي في غزة كارثي
رياضة: ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
أخبار: مجيديع يواسي آل القديمي
أخبار: حماس تشيد بالضربات المباركة من اليمن
علوم وتقنية: (لقاح خارق) يعالج 15 نوعاً من السرطان
عربي ودولي: الأونروا: الوضع الإنساني بغزة يفوق الخيال
أخبار: باليستي يمني يضرب مطار "بن غوريون"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025